أطلق صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع بنك الطعام وجمعية الأورمان، حملة جديدة ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوزيع 2000 طن من اللحوم مجانا، على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف ربوع مصر بمناسبة عيد الأضحى.

وقال المدير المالي والإداري للصندوق تامر عبد الفتاح، إن هذه الحملة تأتي لمشاركة ما يقرب من 8 ملايين مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية الاحتفال بعيد الأضحى، مضيفا أن مبادرة بالهنا والشفا أُطلقت لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل هذه الفئات.

وأضاف عبدالفتاح، أن قوافل حملة "بالهنا والشفا" ستجوب محافظات الجمهورية، لتوصيل المواد الغذائية للفئات المستحقة حتى تتمكن من تدبير احتياجاتها قبل العيد.

وستستمر حملة بالهنا والشفا في توزيع المواد الغذائية على مستحقيها بمختلف المحافظات بدءًا من الخميس من خلال منافذ توزيع، ستنشأ في المناطق الأكثر احتياجًا بكل محافظة؛ لإدخال روح البهجة والفرحة على الفئات الأولى بالرعاية مع حلول عيد الأضحى المبارك.