أبرمت ألمانيا اتفاقا مع إسبانيا يقضي بإعادة طالبي اللجوء الذين سبق تسجيلهم لدى الأخيرة، من على الحدود الألمانية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، إلينونورة بيترمان، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة برلين، الأربعاء، إن برلين ومدريد توصلتا لاتفاق يقضي بإعادة اللاجئين الذين يجرى توقيفهم على الحدود الألمانية إلى إسبانيا، وفق ما نقلته صحيفة دي فيلت الألمانية الخاصة، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

وتابعت بيترمان، أن الاتفاق يتعلق بطالبي اللجوء الذين يجرى توقيفهم على الحدود الألمانية، وسبق تسجيل بصماتهم في نظام البصمات الأوروبي (يوروداك) في إسبانيا، مضيفة: "بموجب الاتفاق سيتعين على ألمانيا إعادة هؤلاء إلى إسبانيا خلال 48 ساعة من توقيفهم على الحدود الألمانية".

وأشارت أنه تم توقيع الاتفاق، الإثنين الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ السبت المقبل، وأوضحت أن الاتفاق لا ينص على أي امتيازات لإسبانيا، مقابل قبولها عودة طالبي اللجوء المسجلين لديها، من ألمانيا، وذكرت المتحدثة باسم الداخلية الألمانية أن برلين تخوض مفاوضات مع اليونان وإيطاليا لإبرام اتفاقات مماثلة، لكن المفاوضات لم تنته بعد.

ومن المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في منطقة أندلوسيا جنوبي إسبانيا، السبت المقبل، في لقاء سيتناول ملف الهجرة واللجوء.

وكان ملف إعادة طالبي اللجوء المسجلين في دول أوروبية أخرى، محور خلاف كبير بين ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر، خلال يونيو الماضي، وتوصل الطرفان مطلع الشهر الماضي، لاتفاق ينهي خلافهما، يقضي بابرام اتفاقات ثنائية مع الدول الأوروبية، تقضي بإعادة اللاجئين المسجلين لدى تلك الدول، من على الحدود الألمانية.