أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بتنفيذ حكم القتل والصلب بأحد الجناة، أقدم على قتل امرأة بطعنها بسكين مكة المكرمة، بعد انتهاك حرمة منزلها وإطلاق النار فيه وسلب مقتنياتها، بمكة المكرمة.

وذكر بيان الوزارة، أمس، "أقدم إلياس أبو الكلام جمال الدين (ميانماري الجنسية)، على قتل نبين شونا سراج الإسلام (ميانمارية الجنسية)، وذلك بطعنها عدة مرات بسكين ما أدى لوفاتها بعد انتهاك حرمة منزلها، وإطلاق النار فيه وسلب ذهبها وبيعه".

وأشار البيان، إلى أن السلطات الأمنية في المملكة تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدرت بحقه لائحة اتهام تقضي بثبوت ما نسب إليه، وشملت لائحة الاتهام أيضا، "انتهاكه حرمة منزلين وتهجمه على أصحابهما وسرقتهما وإطلاق النار والشروع في قتل صاحب أحد المنزلين والشروع في اغتصاب امرأة وسرقة السلاح وذخيرته المستخدمة في جرائمه".

جاء في قرار الحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله وصلبه، وتم تأييد القرار من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني"، ونفذ حكم القتل حدا في الجاني الأربعاء داخل منطقة مكة المكرمة.