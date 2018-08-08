قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، خلال جلسته المنعقدة اليوم، اعتماد الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي 2018/2019.

وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي: المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، ورئيسًا للمحكمة الإدارية العليا، والمستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار ربيع الشبراوي رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار يسري الشيخ رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري، والمستشار ممدوح درويش رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار حسن أبو زيد شلال رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار يحيى خضر نوبي، رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

وصرح المستشار عمرو البارودي، عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص أن الحركة القضائية للعام 2018-2019، شملت تعزيز المحكمة الإدارية العليا بعدد 117 عضوًا، ومحاكم القضاء الإداري بعدد 687 عضوًا، والمحاكم الإدارية والتأديبية بعدد 387 عضوًا.

وأضاف البارودي، أنه تم تدعيم هيئة مفوضي الدولة بعدد من الأعضاء يزيد عن ضعف دوائر الهيئة بـ1106 عضوًا، مع مراعاة عدم استثناء أي من الأعضاء من القواعد المعمول بها في شأن الحركة القضائية.