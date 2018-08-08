اطمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الحالة الصحية للحجاج المصريين الذين وصلوا الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، مؤكدةً على توفير كافة الإمكانيات للبعثة الطبية بما يساعدها في تقديم خدمة طبية مميكنة تليق بحجاج مصر، جاء ذلك خلال اتصالها أمس بالدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، وعددا من أعضاء البعثة عبر "فيديو كونفرانس".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة، اطمأنت أيضا على تطبيق الخطة الطبية على أرض الواقع من خلال العيادات المركزية للبعثة والعيادات المتواجدة بفنادق الحجاج المصريين بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن وزيرة الصحة، أكدت على توفير كافة الرعاية والاهتمام بأعضاء البعثة بشكل عام وشباب الأطباء من المناطق النائية الذين جرى اختيارهم تكريما لهم بشكل خاص، مشيرة إلى أهمية نقل الخبرات إلى شباب الأطباء من قيادات الوزارة مباشرة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأعضاء السيدات، والذين قاربوا على سن المعاش.

كما اطمأنت وزيرة الصحة والسكان على توافر الأدوية والمستلزمات وراجعت مخزون الأرصدة، وتوزيعها على الصيدليات وآلية صرفها، بالإضافة إلى حالة مرضى الأورام والكلى والذين يتلقون العلاج اللازم لهم في مستشفيات المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وجهت قيادات البعثة الطبية باعداد تقرير مفصل عن البعثة الطبية متصمنا حالة المرضى وعدد الوفيات والمترددين على المستشفيات والجولات التفقدية وعدد مرضى الغسيل الكلوي وقسطرة القلب وحالات الأورام على أن يتم إرسالها يوميا كل 12 ساعة.

كما قررت وزيرة الصحة والسكان، أن يكون الملحق الطبي المصري بالمملكة العربية السعودية، مشرفا سنويا على بعثة الحج الطبية المصرية داخل الأراضي المقدسة، وذلك لتسهيل كافة إجراءات البعثة مع الجهات المعنية السعودية.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر للسلطات ووزارة الصحة السعودية لما يقدموه من خدمات طبية على أعلى مستوى للحجاج المصريين بمستشفيات المملكة.