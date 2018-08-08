استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم، الخبير السياحي آلان فوتر المتخصص في تصنيف الفنادق، والذي اختارته الوزارة ليراجع وتحديث المنظومة لتتماشى مع المعايير الدولية.

حضر اللقاء السيد أحمد الوصيف رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والدكتورة نورا سالم مستشارة الوزيرة للعلاقات الدولية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة السياحة لإعادة هيكلة القطاع، والذي يعتبر تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية (New Norms) أحد محاوره الأساسي.

وكانت وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بوضع الشروط المرجعية لاختيار الخبير و تحديد مهامه(TOR) ، حيث عقد السيد عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الفنادق، والدكتورة سها بهجت مستشارة الوزيرة للتدريب، والدكتورة نورا سالم مستشارة الوزيرة للعلاقات الدولية عدة اجتماعات مع السيد أحمد الوصيف رئيس غرفة المنشآت الفندقية في هذا الشأن.

وجرى التنسيق مع منظمة السياحة العالمية لترشيح خبير دولي في هذا المجال يفضّل أن يكون على دراية بالسوق المصري مما سيسهل عمله، وذلك بناء على الاتفاق الذي تم بين الدكتورة رانيا المشاط والسيد زوراب بولوليكاشفيلى أمين عام المنظمة، وقد رشحت المنظمة 3 خبراء من بينهم الخبير الفرنسي آلان فوتر والذي كان منوطا به العمل على مشروع تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية (New Norms) من عام 2009 وحتى عام 2011.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية مراجعة وتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية لمواكبة التصنيفات الدولية حيث أنه في السنوات الاخيرة تم تغيير نظم تقييم الفنادق في العالم، الأمر الذى من شأنه أن يدفع الفنادق المصرية الى اعادة النظر في مستوى الخدمة والتشغيل وتطوير البنية الاساسية لها لتناسب المعايير الجديدة للحفاظ علي الفئة المصنفة عليها "درجة النجومية" والذى يجعلها في وضع تنافسى مع الفنادق العالمية مما يعود بالفائدة على القطاع السياحي بشكل عام.

كما تم مناقشة تفعيل نظام "النزيل الخفي" (Mystery guest) الذى يقوم بزيارة الفندق للتفتيش عليه دون معرفة ادارته، و تم الاتفاق أن يكون ضمن مهام الخبير الفرنسى القيام بوضع معايير خاصة بالسلامة المهنية والصحية بالفنادق وذلك لضمان وجود منظومة متكاملة لجودة الخدمات الفندقية.

وسيزور الخبير مجموعة من الفنادق ذات التصنيفات المختلفة في عدد من المحافظات السياحية، واختيار عينة منها لدراسة أوضاعها، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له.