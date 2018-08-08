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320 طالبا سجلوا رغباتهم في معامل "آداب عين شمس"

320 طالبا سجلوا رغباتهم في معامل "آداب عين شمس"

الأزهر يبدأ تعليم اللغة البرتغالية لطلابه للتواصل مع دول العالم

الأزهر يبدأ تعليم اللغة البرتغالية لطلابه للتواصل مع دول العالم

تعاقب نفسها.. وزيرة يابانية تتخلى عن راتبها لسنة كاملة

تعاقب نفسها.. وزيرة يابانية تتخلى عن راتبها لسنة كاملة

واشنطن تضاعف مكافأة الإدلاء بمعلومات عن زعيمين من القاعدة

واشنطن تضاعف مكافأة الإدلاء بمعلومات عن زعيمين من القاعدة

أيمن عبدالمجيد: 50 صحفيا أتموا دبلومة في الترجمة الصحفية

أيمن عبدالمجيد: 50 صحفيا أتموا دبلومة في الترجمة الصحفية

جوتيريش يدين تعرض نساء وأطفال "داعش" لانتهاكات بالعراق

جوتيريش يدين تعرض نساء وأطفال "داعش" لانتهاكات بالعراق

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لماذا ألزمت المحكمة حسين سالم بسداد 120 ألف فرانك تعويضا لسكرتيرته؟

لماذا ألزمت المحكمة حسين سالم بسداد 120 ألف فرانك تعويضا لسكرتيرته؟

10 معلومات عن ضابط "متطرف" انضم لقناة "الشرق" ومحكوم عليه بـ5 سنوات

10 معلومات عن ضابط "متطرف" انضم لقناة "الشرق" ومحكوم عليه بـ5 سنوات

"مثلث الرحمات".. جرائم في "أبو مقار" سبقت صيام العذراء: قتل وانتحار

"مثلث الرحمات".. جرائم في "أبو مقار" سبقت صيام العذراء: قتل وانتحار

كيبا أريزابالاجا.. هل يكون خطيئة "زيدان" وحسنة "ساري"؟

كيبا أريزابالاجا.. هل يكون خطيئة "زيدان" وحسنة "ساري"؟

من "أبو الهول" إلى "نادي الملوك".. حفيد مبارك يثير الجدل

من "أبو الهول" إلى "نادي الملوك".. حفيد مبارك يثير الجدل

للاطمئنان على صحتك.. 7 مراكز للكشف المبكر لسرطان الثدي

للاطمئنان على صحتك.. 7 مراكز للكشف المبكر لسرطان الثدي

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