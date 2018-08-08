أمرت نيابة المعادي، اليوم، بإحالة المتهمة أمل فتحي، عضو حركة 6 أبريل، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بالتحريض على قلب نظام الحكم، وحددت جلسة 11 أغسطس الجاري، لبدء المحاكمة.

وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لبث شائعات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

وتواجه المتهمة اتهامات أخرى بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منها بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.