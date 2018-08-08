أعلن الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن نتائج التقدم لشعبة الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية من طلاب الثانوية العامة، حيث جرى قبول عدد 134 طالبا من شعبة الأدبي بحد أدنى 409.5 درجة من المجموع الكلي، بينما تم قبول عدد 121 طالبا من شعبة العلوم بحد أدنى 404 درجات، كما تم قبول عدد 49 طالبا من شعبة الرياضيات بحد أدنى 401.

وأوضح قدري، في تصريحات صحفية، أن عدد المتقدمين للالتحاق بالبرنامج بلغ 531 طالبا حيث جرى قبول عدد 304 طلاب فقط وفقا للشروط والمتطلبات التي اعتمدها مجلس الكلية للالتحاق بالبرنامج.

وأشار الدكتور خالد قدري، إلى أن الطلاب الذين لم يوفقوا في القبول لا يزال أمامهم فرصة أخرى للتقدم لبرنامج الشعبة الإنجليزية والذي سيبدأ التنسيق الخاص به غدا الخميس، حتى الخميس 2018-8-16 على أن تعلن نتائج القبول بالشعبة يوم الأحد الموافق 2018-8-19.