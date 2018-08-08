صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية (صناعي، زراعي، فندقي، تجاري)، أدوا، اليوم الأربعاء، الامتحانات العملية لـ94 مادة في جميع التخصصات والتي تنتهي يوم السبت المقبل.

من جهته، أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، عن بدء امتحانات العملي للدور الثاني عقب الامتحانات التحريرية، يوم الثلاثاء، 7 أغسطس 2018، مشيرًا إلى أنه سوف يتم البدء بأعمال تقدير الدرجات للتعليم الفنى التجاري والتعليم الفني الفندقي، يوم الجمعة، 10 أغسطس، بينما تبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفنى الزراعي يوم السبت المقبل، علمًا بأنه بدأت أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني الصناعي يوم الثلاثاء 7 أغسطس.

وأضاف مجاهد، أن أعداد الطلبة الذين يؤدون امتحان التدريبات العملية والمعملية (تجارى – زراعى – صناعى - فندقي) كالتالي: التعليم الصناعي 1812 طالبا، والتعليم الزراعي 168 طالبا، والتعليم التجاري 9555 طالبا، والتعليم الفندقي 288 طالبا ليصبح الإجمالي 11823 طالبا.

من الجدير بالذكر، أن الامتحانات التحريرية للدور الثاني للدبلومات الفنية بدأت يوم السبت 28/7/2018، وانتهت يوم الثلاثاء 7/8/2018، وسيتم تجميع النتيجة بعد تقدير الدرجات والمراجعات وعرضها على الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى؛ لاعتمادها وعرضها على الدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.