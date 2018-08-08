قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، فتح 4 فصول تمريض إضافية بمدينة دمياط بمقر وحدة طب الأسرة بغيط النصارى.

وأكد المحافظ، خلال اجتماعه مع الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، أنه تقرر فتح فصلين منهم للإناث والفصلين الآخرين للذكور، وذلك لتأهيلهم للعمل بمستشفى الأمراض النفسية وعلاج الإدمان التي يجرى إنشائها بمدينة دمياط الجديدة وأقسام الطوارئ، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة منذ سنوات طويلة يجرى فتح فصول جديدة للتمريض ولأول مرة يتم فتح فصول تمريض للذكور بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن كثافة الفصل الواحد تصل إلى 40 طالبًا ليصبح كثافة الـ4 فصول 160 طالبًا، مشيرا إلى أنه سيجرى رفع كثافة الفصول السابقة إلى 40 طالبًا، لتصبح إجمالي كثافتهم 160.

وأضاف المحافظ أن إجمالي المقبولين هذا العام بعد فتح تلك الفصول ورفع كثافة الفصول السابقة 320 طالبًا منهم 80 طالبًا من الذكور، مؤكدا أنه سيجرى تحديد المجموع طبقا لعدد المتقدمين وذلك باختيار أعلى 320 مجموع .