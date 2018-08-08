سلم رئيس كولومبيا المنتيهة ولايته خوان مانويل سانتوس، اليوم الأربعاء، وزير خارجية فلسطين رسالة رسمية أعلن فيها اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وجاء ذلك بحضور وزيرة خارجية كولومبيا ماريا انهيلا هويجين، وجاء الاعتراف قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس سانتوس، وقبل استلام الرئيس المنتخب إيفان دوكي.

وأبلغ الرئيس سانتوس الوزير المالكي أن هذا الاعتراف هو قرار مستحق وضرورة واجبة من كولومبيا، كما أكد الرئيس سانتوس أنه تباحث بالقرار مع الرئيس المنتخب الذي أكد موافقته عليه، وأكدت وزيرة الخارجية انها حصلت هي الأخرى على موافقة وزير الخارجية الجديد.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية: يأتي هذا القرار بعد جهد مكثف لوزارة الخارجية لدولة فلسطين ممثلة بالوزير رياض المالكي على مدار سنوات عديدة وكذلك بعثة فلسطين الدبلوماسية في كولومبيا ممثلة بالسفير رؤوف المالكي.

وكانت كولومبيا الدولة الوحيدة في قارة أمريكا الجنوبية التي امتنعت عن الاعتراف بدولة فلسطين، وبهذا الاعتراف تكون كل دول أمريكا الجنوبية قد اعترفت بدولة فلسطين، ما يعتبر إنجاز دبلوماسي مميز يضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية العديدة التي حققتها وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين وبتعلميات واشراف مباشر من الرئيس محمود عباس.