قال مصدر مسؤول، إن القاهرة ستشهد سلسلة من اللقاءات المصرية الفلسطينية، والفلسطينية الفلسطينية، خلال الأسبوع المقبل، للوصول إلى إجماع وطني حول المصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات ستأتي ترتيبا على الأجواء الإيجابية، والمسئولية العالية، والروح الوطنية، التي سادت الاجتماعات مع وفدي حركتي حماس وفتح خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر، في بيان، مساء اليوم، أن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤولها لملف المصالحة يزور القاهرة لمدة يومين اعتبارا من أمس، 7 أغسطس 2018، أجرى خلالها مباحثات إيجابية مع المسؤولين المصريين حول آليات تنفيذ عملية المصالحة، لافتًا إلى أن وفد موسع من حركة حماس يضم قيادات من الداخل والخارج وصل إلى القاهرة قادما من قطاع غزة، لعرض رؤية الحركة تجاه إجراءات تنفيذ المصالحة، ونتائج لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية بشأن سبل توفير المناخ المناسب لتحسين الأوضاع بالقطاع.

وأشار المصدر، إلى أن ذلك يأتي في إطار مواصلة القاهرة جهودها الحثيثة مع الأشقاء الفلسطينيين للوصول إلى تفاهمات حول الإجراءات التنفيذية لعملية المصالحة، ورؤية وطنية فلسطينية، لتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق تطلعات المواطن الفلسطيني في حياة كريمة له، وكذا التنسيق مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لإقامة مشروعات تنموية لصالح هذا المواطن في بيئة آمنة وهادئة تضمن استمرارية التنمية بالأراضي الفلسطينية.