وفدا «حماس» و«فتح» فى القاهرة لحسم «المصالحة»

وصل إلى القاهرة، أمس، وفد من حركة «فتح» للرد على الورقة المصرية، كما وصل وفد آخر من «حماس» لاستكمال محادثات المصالحة التى ترعاها مصر، والتى يفترض أنها وصلت لمرحلة متقدمة.

وفى سياق موازٍ، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات فى الضفة الغربية استهدفت 20 فلسطينياً، بينهم 4 صحفيين من قناة «القدس» الفلسطينية، بزعم أنهم يحرضون على الإرهاب. ورصدت سلطات الاحتلال نحو 3.1 مليون دولار لإقامة مشروع استيطانى فى سلوان بالقدس، تحت مسمى «مركز تراث يهود اليمن».

وذكر موقع «عرب 48» أن الحكومة الإسرائيلية أفشلت مفاوضات تسعى لتهدئة طويلة مع حركة «حماس»، ونقل عن تقارير إسرائيلية، اليوم، أن إسرائيل تطالب بالإفراج عن جثتى الجنديين الإسرائيليين المحتجزين فى غزة، للتقدم نحو اتفاق تهدئة، لكنها ترفض فى الوقت نفسه التوصل لاتفاق تبادل أسرى.

وقال موقع «الرسالة نت» الفلسطينى، إن «حماس» أبلغت مبعوث الأمم المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط، نيكولاى ميلادينوف، رفضها الكشف عن وضع الجنود لديها قبل ضمان الإفراج عن جميع الأسرى الذين أطلق سراحهم فى صفقة «وفاء الأحرار» عام 2011، وأعادت إسرائيل اعتقالهم.

وكشف مصدر مطلع لهيئة البث الإسرائيلى أن الأفكار التى قدمها المبعوث الأممى مقابل التهدئة، تشمل الشروع فى مسار منفصل لإنجاز صفقة تبادل، وأن قيادة حماس بانتظار رده على مطالبها.

وتحت عنوان «إسرائيل تبث أجواء عدوان جديد على غزة» اعتبر موقع «الرسالة نت» أنه رغم أن هدوءاً يسود الجبهة بين غزة وإسرائيل، فإنه يرفع مستوى التوتر فى صفوف ضباط الجبهة الجنوبية لجيش الاحتلال.