استقبل أيمن كامل سفير مصر لدى طوكيو الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الذي حضر خصيصًا إلى مدينة هيروشيما للمشاركة في تخليد اليابان للذكرى الثالثة والسبعين للقنبلة الذرية.

وذكرت السفارة، اليوم الأربعاء، أنه عقب المشاركة في مراسم الاحتفالية الرسمية عند النصب التذكاري بحضور رئيس الوزراء شينزو آبي وكبار المسئولين اليابانيين، رافق السفير المصري رئيس جامعة القاهرة لمقابلة عمدة مدينة هيروشيما كازومي ماتسوي، حيث أعرب المسئول الياباني عن امتنانه لمشاركة مصر في احتفالية هذا العام.وأكد عمدة مدين هيروشيما تماثل المواقف المصرية واليابانية من مناهضة انتشار الأسلحة النووية والدعوة لنشر ثقافة السلام والتسامح.

وأثنى العمدة على دور مصر في الجهود اليابانية والدولية الهادفة لمنع انتشار السلاح النووي من خلال مشاركتها الفاعلة في اجتماعات "مجموعة الشخصيات البارزة لدفع مساعي نزع الأسلحة النووية".

من جانبه، أبرز الخشت حرص مصر ومؤسساتها الأكاديمية وفي مقدمتها جامعة القاهرة العريقة على نشر مبادئ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم والترويج لقيم التسامح ونبذ العنف.وأشاد رئيس جامعة القاهرة بمبادرة مدينة هيروشيما للسلام من خلال منظمة "عمداء من أجل السلام"، التي تضم قادة السلطات المحلية في أكثر من 7600 مدينة على مستوى العالم من بينها القاهرة والجيزة والأقصر.

وأعرب السفير المصري لعمدة هيروشيما عن اعتزام مدينة شرم الشيخ الإنضمام لهذه المنظمة باعتبارها إحدى المدن التي اختارتها اليونسكو كمدينة سلام نظراً لاستضافتها للعديد من مؤتمرات السلام في الشرق الأوسط.

وتنظم اليابان سنويًا احتفالية كبرى في مدينة هيروشيما، تقام تحت رعاية رئيس الوزراء، ويدعى إليها شخصيات سياسية وأكاديمية دولية ومسئولين من كافة دول العالم، بالإضافة إلى السفراء المعتمدين في طوكيو لإطلاق رسالة سلام ونبذ صراع التسلح النووي.