قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن اجتماع اليوم كان لمناقشة عدد من القضايا، منها مواجهة التحديات المواجهة للصحافة خصوصًا بعد تحرير سعر الصرف، وطرح أفكار كثيرة، منها إنشاء مصنع لصناعة الورق للصحف.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن الاجتماع ناقش أيضًا كيفية البحث عن طرق جديدة للتوزيع، وكذلك آليات دعم الصحافة الورقية، وتحريك سعر الصحيفة الورقية لـ3 جنيهات لليومي، و4 للأسبوعي.

وتابع سلامة، أن الصحافة تقدم خدمة وليست سلعة، ومن المهم الحفاظ عليها جيدًا، لأنها تنور المجتمع المصري بما يدور حوله، مشيرًا إلى أن الصحافة ستظل أداة التنوير الأساسية للمجتمع.