عثر أهالي قرية العتامنة التابعة لمركز ومدينة منفلوط بأسيوط، على جثة فتاة عشرينية، ممزقة بآلة حادة بالوجه والرقبة وأنحاء الجسد، وملقاة وسط أكوام القمامة بالمدخل الصحراوي، دون معرفة هويتها، وتكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية العتمانية، بعثور أحد المارة بالطريق العام على جثة ملقاة وسط أكوام القمامة بالقرب من المجلس المحلي والمدخل الصحراوي.

وبانتقال فريق المباحث والشرطة لموقع البلاغ، تبين أن الجثة لفتاة عشرينية مقتولة، وبها آثار تمزيق بآلة حادة بمنطقة الوجه والرقبة والكتف، وممزقة الملابس، ولا تملك أي أوراق أو إثبات هوية، ولم يتعرف عليها أحد من الأهالي.

جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، فيما يكثف فريق المباحث من جهوده لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة هوية الضحية.

جار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.