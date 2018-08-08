قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه جرى تسخير جميع خدمات الدولة لمعرض "موناكو" المنظف في الفترة من 6 يوليو إلى 9 سبتمبر 2018 .

وأضاف العناني في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الوفد المصري فوجئ برئيس "موناكو" يقوم بالدعاية للأثار المصرية، وذلك عندما كان يتبادل الهدايا مع البعثة وقت افتتاح المعرض، حيث "أعطاني طابعًا لإمارة موناكو عليه قناع بسوسنس"، وهو ما يعتبر دعاية كبيرة لمصر.

وأكد الوزير: عندما تقوم دولة أجنبية بطبع القطعة التي ستكون شعار المتحف الكبير على طابع الدولة الخاص بها فهو أكبر دعاية للمتحف وللآثار المصرية.

واختتم الوزير تصريحاته قائلا: شوارع ومطارات موناكو كانت مليئة بالإعلانات التي تحث على زيارة المتحف.