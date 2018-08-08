نظم بدار الأوبرا المصرية، ندوة ثقافية بعنوان "الفن في مصر إلى أين"، وذلك من خلال الصالون الثقافي الشهري الذي أقامته الشاعرة سحر الشربيني.

شارك في الندوة النجمة عفاف شعيب التي عبرت في كلمتها عن ضرورة انتقاء الأعمال التي ترتقي بالمجتمع.

والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي أكد أيضًا ضرورة الفن الهادف.

وشهدت الندوة حضور نخبة من الإعلامين والشخصيات العامة من بينهم الإعلامي محمود بكري واللواء محمود خليفة ونخبة من الشعراء.