نظم مركز إعلام المحلة الكبرى، اليوم، ندوة إعلامية بعنوان "كيفية الوقاية والعلاج من الفيروسات الكبدية"، أدارها محمود السمري إخصائي الإعلام بالمركز، وبإشراف مصطفى حسين يوسف مدير المركز، وذلك بمقر الجمعية الزراعية بقرية عياش مركز المحلة.

كما تناولت عصمت صلاح مسؤول بالتثقيف الصحي بالإدارة الصحية ثان المحلة، التعريف بالكبد كعضو هام وحيوي من أعضاء الجسم، ودورة في حماية الجسم عن طريق تخزين السموم والدهون وإفراز العصارة الصفراء، التي تحول الدهون إلى مستحلب دهني حتى يستطيع الجسم الاستفادة منه، ولفتت إلى أن "الفيروسات الكبدية" تنقسم إلى ثلاثة أنواع، أخطرها "فيروس سي" و"فيروس بي".

وأشارت "عصمت" إلى أن "فيروس سي" ينتقل عن طريق الدم، أو أدوات المريض الملوثة، مثل: القصافات وفرشة الأسنان وغيرها من المتعلقات الشخصية.

وأكدت رشا العفيفى مسؤول تثقيف صحي بالإدارة الصحية ثان المحلة الكبرى، على أن الوقاية من المرض ترتكز على أن يستعمل كل فرد أدواته الشخصية، ولا يسمح للغير باستخدامها، وكذلك التأكد من تعقيم الأدوات الجراحية لدى طبيب الأسنان، وأهمية أن يعلن المريض طبيب الأسنان أو أثناء الغسيل الكلوي أو عند الحلاق أنه مصاب بـ"الفيروس" حتى لا يكون سببا في إصابة الغير.

كما أوضحت أهمية الفحص الدوري في مركز الكبد، للتأكد من عدم إصابتنا بـ"الفيروس"، وأكدت على توافر العلاج بمركز الكبد بالمحلة.