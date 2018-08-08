قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إننا حققنا نجاحا ملحوظا في ملف التدريب بإعداد كوادر مدربة مؤهلة وقادرة على المنافسة العالمية.

وأشار في تصريحات لـ"الوطن " إلى أن هناك اتفاقا بالفعل مع اثنين من كبرى الشركات العاملة في مجال البترول لتنمية قدرات الشباب والقدرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.

وأضاف سعفان، أن الوزارة حريصة على مخاطبة رجال الأعمال والمستثمرين لمعرفة احتياجات سوق العمل والمهن المطلوبة لتدريب الشباب عليها خلال الفترة المقبلة لمواكبة سوق العمل، لخلق مناخ تدريبي جيد ومثمر وفعال.

وشدد سعفان على أن الاهتمام الكامل بملف التدريب يؤدي لزيادة المخرج الأخير من متدربين أكْفَاء ذوي قدرات كبيرة، مما يؤهلنا لتصدير هذه العمالة المدربة للدول الأوروبية أولا، كونها مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها القطاع الخاص مع الحكومة.