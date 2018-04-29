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الوطن

محمد سعفان: قانون العمل الجديد يضمن التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

منذ 30 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
محمد سعفان: قانون العمل الجديد يضمن التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

محمد سعفان

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد يهدف لإحداث التوافق والتوازن بين طرفي العملية الانتاجية "العامل وصاحب العمل".

وأضاف سعفان، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" أن القانون يوضح للعامل أنه مثلما له مطالب، هو أيضا عليه التزامات وواجبات تجاه عمله، مشيرا إلى أنه لابد وأن يؤدي ما عليه من واجبات حتى يحصل على ما له من حقوق، فالقانون يخاطب الطرفين المذكورين.

وأشار إلى أن إحداث التوازن والتوافق الإنتاجي، سيدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام، وزيادته كمًّا وكيفًا لدعم الاقتصاد القومي.

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