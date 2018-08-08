قرر معتز حسنين، وكيل نيابة كفر الدوار، مساء اليوم، حبس "م. ع"، عامل، 4 أيام على ذمة التحقيق لطعنه شاب بسكين أثناء عرضه على النيابة العامة، لاتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع ابنته واتهامها له باغتصابها.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بالواقعة، باعتداء "م. ع"، بسكين على "م. س. ط"، أثناء عرضه على النيابة وجرى نقله لمستشفى كفر الدوار العام في حالة حرجة.

وتبين أن الواقعة ترجع عندما قدم والد الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عامًا، بلاغًا باغتصاب المتهم ابنته، حيث تبين وفقا للتحريات الأولية والكشف الطبي على الفتاة أن هناك علاقة غير شرعية بينهما.

وتمكن النقيب أحمد النوحي معاون المباحث من القبض على المتهم، وأثناء العرض على النيابة العامة، اعتدى والد الفتاة على الشاب بسكين وجرى نقله لمستشفى كفر الدوار العام، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

واستل أب سكيناً وأخفاها في ملابسه، وتوجه برفقة شقيقه إلى نيابة مركز كفر الدوار، لحضور جلسة تحقيق مع شاب متهم باغتصاب ابنته وإقامة علاقة غير شرعية معها، عاقداً العزم على الانتقام ممن ضيّع شرفه وأهان عِرضه، حتى لو كان الانتقام داخل محراب العدالة، ليتحول الأب من والد مجنى عليها إلى جانٍ، ويجرى اقتياده وشقيقه، إلى السجن بتهمة الشروع في القتل، إثر توجيهه طعنة لصدر الجاني، الذى تم نقله للمستشفى.

وأكد مصدر أمنى أن مديرية أمن البحيرة، تلقت إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار، يفيد بتعدي المدعو "م. س. ع" بمساعدة شقيقه "م"، على "خ. س. ط"، وطعنه بـ"سكين" أمام باب رئيس نيابة مركز كفر الدوار، اليوم، وتبين أن المتهمين كانا في نيابة مركز كفر الدوار، أثناء عرض المجنى عليه على النيابة، بعد إلقاء القبض عليه، لاتهامه باغتصاب ابنة المتهم الأول طالبة بالصف الثاني الثانوي، وإقامة علاقة غير شرعية معها رغماً عنها، وأن الشقيقين اعتديا عليه بالضرب، وقام الأول بطعنه بـ"سكين" كانت بحوزته، انتقاماً منه لشرفه بعد أن تسبب الجاني في فقد ابنته لعذريتها.