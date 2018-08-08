تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة بسبب تداول وانتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات، مطالبين بتغليظ عقوبة غش الدواء لتصل للإعدام باعتباره قتل متعمد، فيما طالبت نقابة الصيادلة بإجراء تعديل تشريعي يسمح للتفتيش الصيدلي بدخول العيادات والمراكز الطبية المتوفر بها دواء.

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أنه يجب اجبار شركات الأدوية على استخدام "الباركود" لتتبع الدواء ومنع انتشار الأدوية المغشوشة، مطالبا، خلال طلب الإحاطة الخاص به، لتغليظ عقوبة غش الدواء والتي لا تتعدى الحبس لمدة عام لتصل للإعدام باعتبارها قتل متعمد.

وأكد أبو العلا، ضرورة تشديد الرقابة على المخازن والصيدليات من جانب إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، لمعرفة المجرم الحقيقي وأماكن تصنيع تلك الأدوية.