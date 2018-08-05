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"ماتيجي نخرج".. التهامي ومجد القاسم في القلعة وفرقة الرضوان في الرَبع

"ماتيجي نخرج".. التهامي ومجد القاسم في القلعة وفرقة الرضوان في الرَبع

بالفيديو| شاهد ماذا فعل حارس الرئيس الفنزويلي أثناء محاولة اغتياله

بالفيديو| شاهد ماذا فعل حارس الرئيس الفنزويلي أثناء محاولة اغتياله

"يا رايحين للنبي الغالي".. "الواجب والمحظور والمباح" في الحج

"يا رايحين للنبي الغالي".. "الواجب والمحظور والمباح" في الحج

لماذا جرّد البابا تواضروس راهبا وطرده من دير "أبو مقار"؟

لماذا جرّد البابا تواضروس راهبا وطرده من دير "أبو مقار"؟

محافظ سوهاج يشكل لجنة لبحث القبول في المدارس الخاصة بطما

محافظ سوهاج يشكل لجنة لبحث القبول في المدارس الخاصة بطما

وزيرة الصحة توجه بعلاج مريضة "كفر الشيخ" على نفقة الدولة

وزيرة الصحة توجه بعلاج مريضة "كفر الشيخ" على نفقة الدولة

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لماذا جرّد البابا تواضروس راهبا وطرده من دير "أبو مقار"؟

لماذا جرّد البابا تواضروس راهبا وطرده من دير "أبو مقار"؟

بالفيديو| محمد صلاح ومنير وفريد شوقي.. استثناءات جعلتهم "ملوك على حق"

بالفيديو| محمد صلاح ومنير وفريد شوقي.. استثناءات جعلتهم "ملوك على حق"

بالمطرية.. أطفال "اشتغلوا في الاستثمار": "بنبيع البخت في ورقة كراسة"

بالمطرية.. أطفال "اشتغلوا في الاستثمار": "بنبيع البخت في ورقة كراسة"

بالفيديو| أمين الفتوى بـ"الإفتاء" يشرح مناسك الحج بالتفصيل

بالفيديو| أمين الفتوى بـ"الإفتاء" يشرح مناسك الحج بالتفصيل

إيناس شلتوت تقدم نصائح لمرضى "السكر" خلال أداء فريضة الحج

إيناس شلتوت تقدم نصائح لمرضى "السكر" خلال أداء فريضة الحج

«شيكا» عامل النظافة.. بطل دورى أبطال أوروبا للصم والبكم

«شيكا» عامل النظافة.. بطل دورى أبطال أوروبا للصم والبكم

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