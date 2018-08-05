قالت الكاتبة سحر الجعارة، إن مقالها في جريدة "الوطن" بعنوان "ليست نكتة.. الدواء فيه سم قاتل" حقق تفاعلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن نقيب الصيادلة قال إنه سيحقق فيما ورد به، كما أن أحد أعضاء نقابة الصيادلة تواصل معها بشأن القضية.

وأضافت "الجعارة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هناك ظاهرة مروعة في الأسواق في الأيام الماضية وهي الأدوية المغشوشة، مشيرة إلى أنها كانت عند الطبيب ولم تجد أنواع معينة من الأدوية تحتاج لها.

وتابعت أن سوق الأدوية في مصر مضطرب، وهناك أكثر من سعر للدواء الواحد.