استعرض اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، استعدادت المحافظة لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك صقر 31 لمجابهة الأزمات والكوارث والذي سيتم خلال الفترة من 12 وحتى 14 أغسطس الجاري.

استعرض المستشار العسكري للمحافظة جميع الإجراءات لكيفية مجابهة الكوارث أو الأزمات بالمحافظة وكيفية التعاون بين الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد، وأيضا المرور على الأهداف الحيوية المؤمنة بالحراسات المشددة داخل المحافظة، كما سيتم عمل بيان عملى على نجدة هدف حيوي بالغردقة مع تنفيذ تجارب إخلاء لعدد من المباني.

أكد عبدالله أهمية وتنسيق المواعيد الخاصة بالتنفيذ منذ تلقي البلاغات وحتى وصول عناصر الدعم والمساعدة لمواجهة الأزمات والكوارث، موجها بإدراج جميع الأهداف الحيوية الجديدة بالخطة وضرورة التعاون الفعال بين الجهات لتنفيذ المشروع.

حضر الاجتماع اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد، العميد تامر رئيس الإدارة المركزية، المستشار العسكري للمحافظة، رؤساء المدن والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.