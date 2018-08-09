من هو السوري عزيز أسبر الذي اتهمت صحيفة أمريكية إسرائيل بقتله؟

نشرت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، في تقرير لها، أن أصابع الاتهام تتجه نحو إسرائيل في الهجوم الذي قتل فيه العالم السوري الرفيع، عزيز أسبر، السبت الماضي، مشيرة إلى أنه كان واحدا من أهم علماء الصواريخ في سوريا.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، اليوم، إلى أن أسبر عزم على تجميع ترسانة من الصواريخ، دقيقة التوجيه، والتي يمكن إطلاقها بدقة بالغة ضد المدن الإسرائيلية على بعد مئات الآميال، وتضيف أنه تمتع بحرية الوصول إلى أعلى المستويات داخل الحكوماتين السورية والإيرانية.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن العالم السوري عزيز أسبر، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

- عزيز أسبر، سوري الجنسية، ولد في مدينة حلب السورية.

- أسبر يحظى بثقة كبيرة من الرئيس السوري، وشغل منصب مدير مركز البحوث العلمية في مصياف بريف حماة الغربي بقرار شخصي من الرئيس الأسد، وهو "مركز متخصص في تركيب الأسلحة الكيميائية والصواريخ بعيدة المدى وقذائف المدفعية".

- عمل في مجال تطوير الأنشطة الدفاعية، والأسلحة الصاروخية، وهو عالم في وقود الصواريخ، ويحمل كفاءة علمية وخبرة عاليين في مجال تطوير الأسلحة الصاروخية.

- كما أنه من المقربين من حزب الله اللبناني والقيادة الإيرانية، أشرف بشكل شخصي على تجهيز العديد من مخازن السلاح التابعة لحزب الله.

وكان عزيز إسبر، الذي كان مديرا لمركز البحوث العلمية، قد قتل في انفجار استهدف سيارته في مدينة مصياف بريف حماة وسط سوريا، تزعم الصحيفة إنه على ما يبدو أن الموساد زرع هذه القنبلة في سيارته.