ماذا يعني تجديد اتفاقية تبادل العملة بين مصر والصين؟

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات خلال لقائه بالصحفيين، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، في مدينة شرم الشيخ، أنه سيجري تجديد اتفاقية مبادلة العملات مع الصين، بقيمة 2.7 مليار دولار في شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التفاوض على تجديد مبالغ أخرى قيمة ودائع لدول أخرى.

اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين، تعني أن المبادلات التجارية بين البلدين تتم بعملتيهما، وغير مقيدة بالدولار، حسبما أكد أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، مشيرًا إلى أن "اليوان الصيني" تم اعتماده من صندوق النقد الدولي كعملة رسمية للمبادلات التجارية الدولية منذ عام.

اتفاقية تبادل العملات تعني كذلك أن جميع المعاملات التجارية كشراء مصر من الصين، أو تعامل السفن الصينية في قناة السويس يتم التعامل فيها بالجنيه واليوان، وفقًا لما أضافه خزيم لـ"الوطن"، موضحًا أن الاتفاقية تم توقيعها منذ فترة.

التعامل بين مصر والصين بالعملات المحلية بعيدًا عن الدولار، يخفف الأحمال عن الاحتياطي النقدي لمصر، حسبما يرى الخبير الاقتصادي، مشيرًا كذلك أن تعميم الاتفاقية على دول كثيرة مثل روسيا والهند يجعل الصفقات التجارية متكافئة من الناحية المالية والاقتصادية، ويرفع الطلب على العملات المحلية.

فائدةٌ أخرى لاتفاقيات تبادل العملات يوضحها خزيم، تتمثل في توسيع التبادل التجاري مع دول العالم دون الارتباط بتوفير الدولار، مضيفًا أن التبادل كذلك يؤدي إلى تنوع العملات، مما يمنع المضاربة على الدولار وتحويله إلى سلعة وارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه أمام الجنيه.

حجم التبادل التجاري بين مصر والصين به 10 ملايين دولار فارق في الميزان التجاري لصالح الصين، حسب وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، موضحًا أن اتفاقية تبادل العملات بين البلدين تعني الاستغناء عن الدولار في المعاملات التجارية بين البلدين عن طريق احتفاظ كل دولة بمبلغ متفق عليه من عملة الدولة الأخرى.

فوائد متبادلة للصين ومصر من الاتفاقية التي أعلن محافظ البنك المركزي عن تجديدها، حسبما قال النحاس لـ"الوطن"، لافتًا إلى أن الصين تحاول الترويج لعملتها بعد اعتماد صندوق النقد الولي لها كأحد عملات التبادل التجاري الدولي، كما أن مصر تستفيد من الاتفاقية في توفير الاحتياطي النقدي بالدولار، والابتعاد عن فخ الوقوع في أزمة العملة الصعبة.