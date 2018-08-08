أعرب طارق عامر محافظ البنك المركزي ونائب رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية عن سعادة مصر باستضافة رؤساء البنوك المركزية الإفريقية في شرم الشيخ.

وأضاف عامر، خلال كلمته في افتتاح فاعليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية أن البنوك المركزية الإفريقية من حقها أن تضع بنوكها على خريطة الخدمات المصرفية العالمية، وأن تساهم في التنمية وتدافع عن مقدرات الشعوب الإفريقية.

وأوضح عامر، أن البنوك المركزية تتحمل أعباء ومسؤوليات غير مسبوقة جراء تداعيات الاحداث الاقتصادية وعدم الاستقرار الاقتصادي كما تتحمل أعباء تداعيات عجز الموازنات والانفاق العام المتصارع في الدول الإفريقية نتيجة انفتاح الأسواق الإفريقية لعشرات السنوات وتعاظم أنماط الاستهلاك والتي ترفع مستويات التضخم لأرقام عليا.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ موقف لمواجهة التحديات التي تواجه لم تعد السياسات النقدية في الدول العظمى تلتفت للآثر ذلك على دولنا وأصبح من الواجب موقف لمواجهة التحديات الناجمة عن سياسات البنوك المركزية للدول العظمي على الدول الإفريقية.

وأكد أن القيادة السياسية في مصر اتخذت قرارات لتوقف غول عجز الموازنة العامة ونفذت برنامج اصلاحي بعد أن دخلت مؤشراتنا لأزمات عنيفة بعد سنوات من التسيب المالي والنقدي، مشيرًا إلى أنه حدث تغيير ملحوظ في مؤشرات العجز والبطالة وتوفير فرص العمل.