أثنى الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" عبر فضائية "النهار" على انفراد جريدة "الوطن" في عدد اليوم بعنوان "الصيدليات تتحدى الصحة وتبيع أدوية مسرطنة"، والذي كشف عن بيع الأدوية التي حذرت منها وزارة الصحة لتسببها في السرطان للمواطنين بشكل عادي رغم تحذيرات الصحة.

وأبرز القرموطي تحقيق "الوطن" الذي أجراه الزملاء محمد طارق وعز الدين وهدان وإسراء سليمان.

وأصدرت وزارة الصحة تحذيرًا للصيدليات عن بعض أنواع الأدوية التي ثبت أنها تسبب مرض السرطان وطالبت الصيدليات بعدم بيع هذه الأدوية نظرًا لخطورتها على المرضى وهو مالم تلتزم به بعض الصيدليات بحسب التحقيق الذي أجراه صحفيو "الوطن".