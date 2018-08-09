استشهاد رضيعة ووالدتها في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أنّ طفلة رضيعة ووالدتها استشهدتا في غارة إسرائيلية جوية فجر الخميس في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة في بيان "استشهدت الطفلة الرضيعة بيان محمد خماش التي تبلغ من العمر عاما ونصف عام ووالدتها إيناس محمد خماش (23 عاما) وهي حامل، وأصيب زوجها محمد خماش بجراح متوسطة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجعفراوي بمخيم النصيرات في المحافظة الوسطى".

وأضاف أنه بمقتل الرضيعة وأمها ترتفع إلى "ثلاثة شهداء" حصيلة القتلى في سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت مساء الأربعاء على مواقع وأهداف في مناطق مختلفة في قطاع غزة.