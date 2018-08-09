نفت الدكتورة رشا زيادة مدير الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، ما تم تداوله عن وجود أزمة للأنسولين في مصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" عبر فضائية "النهار" أن ماحدث هو قيام بعض الصيدليات بتقليل المطروح من الأنسولين وإخفاء الباقي للمرضى الذين يتعاملوا مع هذه الصيدلية.

وأوضحت زيادة أن الأنسولين متوفر بكميات مناسبة وأنه سيتم ضخ كميات من الأنسولين في الأسواق خلال الفترة المقبلة محذرة من انتشار الشائعات حول وجود أزمة في الأنسولين في البلاد.