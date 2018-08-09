مسلم يطالب بدراسات دقيقة عن جمهور وسوق الصحافة الورقية في مصر

نقل الإعلامي أسامة كمال في حلقة الأربعاء من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" اقتراح الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن والذي قال فيه: "كنت أتمنى أن الهيئة الوطنية تعمل دراسات عن السوق والجمهور لأن المؤسسات الصحفية متقدرش تعمل الدراسات دي عشان نقدر نوصل لتحديد الحلول الدقيقة".

من جهته أبدى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تأييده لما ذكره "مسلم"، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بالفعل في هذا الاتجاه وأنها تعد استمارة استفتاء للقراء لمعرفة رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك بالاستعانة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والمركز القومي للبحوث والجامعات المصرية لطرح الاستمارة ثم دراستها لتحديد الحلول الدقيقة لمشاكل الصحافة المصرية.