"الروتاري الدولي" يكرم محمود مسلم تقديرا لدوره في نشر الوعي الوطني

كرم مؤتمر الروتاري الدولي الخامس، اليوم، برئاسة المهندس حمادة زهران محافظ "المنطقة الروتارية 2451"، الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن.

كما أهدى محافظ الروتاري، درع الأندية وشعار الروتاري الدولي لرئيس تحرير جريدة الوطن، تقديرًا لدوره في نشر الوعي الوطني بين المصريين.

وقال حمادة زهران، محافظ "المنطقة الروتارية 2451"، خلال المؤتمر الذي حمل شعار "السلام يصنع الفرق": "محمود مسلم من الشخصيات القليلة التي حافظت على مبادئ المهنة، ودعمت شباب الصحفيين، ونسعى دائمًا للاستماع لرؤيته في العديد من القضايا، وهو ما دفعنا لدعوته للمشاركة في المؤتمر الخامس للروتاري الدولي".