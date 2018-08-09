قال الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن حالة المرور تشهد الأحجام المعتادة لها في الفترات الصباحية على المحاور كافة، لكن توجد أحجام حركة مرتفعة على مناطق النيل والمتجه للأتوستراد على الطريق الدائري، ومناطق أعلى المرج والمتجه للسلام.

وأضاف الشربيني، خلال حديثه لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أن طريق السويس بدأ يتأثر من أسفل الدائري اتجاه الثورة بسبب منطقة الأعمال، "وعلى طريق الإسماعيلية أحجام الحركة ارتفعت من أعلى كوبري التعمير والمتجه لمناطق الحرفيين والعكس".

وتابع أن "محور 26 يوليو والمتجه لأكتوبر يشهد سيولة مرورية، لكن الاتجاه الآخر بدأت الأحجام المرورية ترتفع عليه للقادم من أكتوبر، وننصح باستخدام البدائل مثل محور روض الفرج أو محور الواحات المتجهين للدائري".