أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المصري محمد أبوالنصر محمد الدالي، لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران، يفيد بأن المواطن المتوفى محمد أبوالنصر محمد الدالي من مواليد 27 أبريل 1975 من قرية قرنفيل بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وهو أعزب، وتوفي الثلاثاء الماضي بمستشفى المولنتة بمدينة تورينو بالشمال الإيطالي، مشيرا إلى أنه جار متابعة إجراءات عودة الجثمان لأرض الوطن.

وذكر التقرير: يتواصل مكتب التمثيل العمالي مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي الإيطالية لبحث مستحقات أسرة المواطن التأمينية.

وفي السياق ذاته، يتابع المستشار العمالي بميلانو حادث وفاة المواطن المصري عصام يحيى زكي إبراهيم فحيل، فضلا عن التواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" لبحث مستحقات أسرة المواطن وحقهم في المعاش، حيث تبين أن المواطن كان يعمل لحساب نفسه وكان منتظما في سداد الأقساط التأمينية ونتيجة لذلك فإن أسرته تستحق معاشا كاملا، وجرى الاتصال بأسرة المتوفى وإبلاغها بالمستندات اللازمة لصرف المعاش فورا.