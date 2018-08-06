التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد عزمي رئيس أكاديمية أسديسك "ISDISC"، بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتورة أمنية جودت مدير إدارة التسويق بالأكاديمية.

بحث اللقاء، إمكانية التعاون المشترك لتدريب وتأهيل شباب العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، من سن 30 إلى دون الأربعين، بطريقة غير تقليدية عبر نماذج المحاكاة عن طريق تفويض السلطة، لإعداد كوادر تتولي قيادة العمل مستقبلا، فضلا تأهيل مختلف القطاعات والإدارات، والمساهمة في تطوير منظومة التدريب لراغبي العمل المتعاملين مع الوزارة، علي المهارات السلوكية والشخصية والفنية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن انتقاء الشباب من العاملين بالوزارة والمديريات الذين لهم قدرة على الأداء، وتطوير مهاراتهم السلوكية والقيادية سيفرز في النهاية قيادات تعمل على إحداث نقلة نوعية لوزارة القوى العاملة في المستقبل، مشيرًا إلى أن الشباب المؤهل يمكن أن يكلف بتولي قيادة الإدارات كنوع من التدريب العملي له، لاكتساب الخبرات اللازمة للإدارة.

واستعرضت أشجان نبيل، رئيس قطاع تطوير المشروعات، رؤية الأكاديمية من حيث دمج العلم الأكاديمي بالعلم النظري، مشيرة إلى أن الأكاديمية تعمل بالمعايير الدولية، من خلال مجموعة من الأكاديميين المتخصصين، معربة عن رغبة الأكاديمية في المساهمة الفعالة مع الدولة المصرية من خلال تطوير أداء العاملين بالوزارة ومديرياتها.

ووجه الوزير، في ختام اللقاء، بدراسة مقترح التعاون المشترك تمهيدًا لصياغة بروتوكول مشترك في مجال التدريب لبدء التنفيذ فور عقب إجازة عيد الأضحي.