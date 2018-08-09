ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء غرق قارب كان يحمل على متنه مهاجرين غير نظاميين، إلى 9 أشخاص قبالة سواحل ولاية آيدن، جنوب غربي تركيا، وقالت مصادر أمنية، لـ"الأناضول"، إن فرق خفر السواحل التركي، توجهت إلى موقع الحادث في قضاء كوش أداسي في آيدن، عقب تلقيها بلاغا عن وقوعه.

ووجهت السلطات عددا كبيرا من سيارات الإسعاف إلى المنطقة، وأوضحت المصادر أن الفرق التركية انتشلت جثث 9 أشخاص، وتمكنت من إنقاذ 4 آخرين، وأكدت عدم وجود مهاجرين مفقودين، استنادا إلى إفادات من تم إنقاذهم، وأن العمليات متواصلة في محيط المكان، وقال قائم مقام كوش أداسي معمر أقصوي، إن الغرقى هم 7 أطفال وامرأتان.