يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، تسيير 14 رحلة جوية تابعة لمصر للطيران، متجهة إلى الأراضى المقدسة، وذلك لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى «جدة والمدينة».

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه من المقرر أن يغادر من الصالة الموسمية بمطار القاهرة اليوم 3051 حاج إلى جدة والمدينة وذلك على متن 14 رحلة تابعة لمصر للطيران، 7 رحلات منها إلى «المدينة المنورة» و7 رحلات أخرى إلى «جدة».

يأني ذلك فيما أنهى 3321 حاج فلسطينى سفره إلى المملكة العربية السعودية عبر الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وذلك على متن رحلات مصر للطيران.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن 12 فوج للحجاج الفلسطينيين توافدوا على مطار القاهرة وضموا 3321حاجا توجه على متن 12 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران إلى جدة على مدار 4 أيام.

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني شدد على ضرورة توفير كافة الخدمات بالمطارات المصرية لحجاج بيت الله الحرام وخاصة حجاج فلسطين.