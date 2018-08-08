تفقد الدكتور محمد شوقي رئيس بعثة الحج الطبية، يرافقه الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة، عيادات البعثة الموجودة بمقر إقامة الحجاج المصريين بمنطقة الهجرة وابراهيم الخليل في مكة المكرمة والتي تخدم أكثر من 25 ألف حاج مصري.

أوضح رئيس بعثة الحج الطبية، أن العيادات تشهد إقبالا كثيفًا، خاصة مع اقتراب موسم الحج، مشيرًا إلي أن التردد اليومي على بعض العيادات من الحجاج المصريين يصل إلى 600 مريض، حيث يتم الكشف عليهم ويصرف العلاج اللازم لهم.

وأشار الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة، إلى استمرار عقد الندوات التثقيفية والتوعوية للحجاج للوقاية من الأمراض المعدية والغير معدية وكيفية تجنب ضربات الشمس والإجهاد الحراري فى ظل الارتفاع فى درجات الحرارة، بالاضافة الى توزيع ماسكات ومطويات وكتب ارشادية لرفع الوعى الصحى والوقائى لديهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع الصيدليات الموجودة بالعيادات والتي تعمل خلال الـ24 ساعة، لتقديم الخدمة العلاجية لضيوف الرحمن على أكمل وجه.