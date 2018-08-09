شهد معمل الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، إقبالاً متوسطا من جانب طلبة الثانوية العامة للتنسيق بالمرحلة الثالثة في ثالث أيامها، وسجل أكثر من 70 طالبا وطالبة رغباتهم بمعمل التنسيق في المعهد.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة في الجامعات للعام الدراسي الجديد 2018 - 2019، وكذلك للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بحد أدنى للشعبة العلمية والأدبية 205 درجات بنسبة 50%، لـ56828 طالبا بالشعبة العلمية و31277 طالبا بالشعبة الأدبية، بإجمالي 88105 طلاب.