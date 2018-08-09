أمر الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرج رقم "5/10" للخط الهوائي "جنوب حلوان - زهراء المعادي" بجهد 500 كيلو فولت الواقع بالأرض التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، بالقوة الجبرية على الأرض الذي يمر بها تلك الأرض.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، القرار الوزاري، بإقامة البرج، والذي حمل رقم 205 لسنة 2018.

يذكر أن الأرض الواقعة بها هذا البرج تتبع جمعية الأزهر لاستصلاح الأراضي بمدينة أطفيح شرق طريق الكريمات بمحافظة الجيزة.