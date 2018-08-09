واصلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، فاعليات حملة "شارك ونظف" بجميع مدن المحافظة لنظافة الشوارع الرئيسية والفرعية ودهانات البلدورات وذلك في إطار توجهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتنظيم حملات لنظافة الشوارع وتحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي توفيق، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه شارك في هذه الحملات حتى الآن 500 شاب وفتاة على مستوى مدن المحافظة، موضحا أن الحملة مستمرة بالتعاون والتنسيق مع رؤساء المدن.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع مدن (رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع، سانت كاترين، طابا) ولتوفير المعدات اللازمة لمواصلة عمل الحملات.