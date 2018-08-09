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قيادات تنتقد تشكيك واشنطن في جهود السلام بجنوب السودان

قيادات تنتقد تشكيك واشنطن في جهود السلام بجنوب السودان

استنفار أمني في المطار تزامنا مع مغادرة وفود مؤتمر البنوك الإفريقية

استنفار أمني في المطار تزامنا مع مغادرة وفود مؤتمر البنوك الإفريقية

تعاون بين "الأزهر" والحكومة البرازيلية لمواجهة التطرف

تعاون بين "الأزهر" والحكومة البرازيلية لمواجهة التطرف

سامح شكرى يعود إلى القاهرة بعد زيارة لواشنطن

سامح شكرى يعود إلى القاهرة بعد زيارة لواشنطن

"العمليات المشتركة للمقاومة": جولة التصعيد الحالية في غزة انتهت

"العمليات المشتركة للمقاومة": جولة التصعيد الحالية في غزة انتهت

بالصور| لليوم الثالث.. "الشباب والرياضة" تواصل "شارك ونظف" بالغربية

بالصور| لليوم الثالث.. "الشباب والرياضة" تواصل "شارك ونظف" بالغربية

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نهال كمال تكشف كواليس هدية «درويش» لـ«الأبنودى» من العالم الآخر

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تركة رئيس حى الهرم: سرقة وتكاتك وقمامة وكلاب ضالة

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