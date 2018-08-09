قال الفنان محمد رمضان إن فريق عمل فيلم "الديزل" يسابق الزمن من أجل استكمال التصوير حتى يستطيع الفيلم اللحاق بسباق عيد الأضحى.

وأضاف "رمضان" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "بنشتغل 16 ساعة بشكل متواصل يومياً عشان نلحق نخلص ومحدش فينا بيشتكي بالعكس كلنا مبسوطين عشان عاوزين الفيلم يعرض للجمهور في العيد".

وتابع،"بتمني أن الفيلم يعجب الجمهور ويكون رد الفعل عليه علي أد تعبنا فيه".

فيلم "الديزل" سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان وإخراج كريم السبكي، ويشارك النجم محمد رمضان البطولة فتحي عبد الوهاب وياسمين صبري وهنا شيحة وتامر هجرس، ومن إنتاج أحمد السبكي.