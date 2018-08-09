شهدت معامل تنسيق كلية الآداب جامعة عين شمس، إقبالا متوسطا في ثالث أيام تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، والتي بدأت أول أمس الموافق 7 من شهر أغسطس الحالي.

وقال أحمد طلعت مسؤول معامل اللغات بكلية الآداب، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم 230 طالبا وطالبة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2018، وكذلك للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بحد أدني للشعبة العلمية والأدبية 205 درجة بنسبة 50%، لـ56828 طالب بالشعبة العلمية و31277 طالب بالشعبة الأدبية، بإجمالي 88105 طلاب.