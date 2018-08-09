تمكنت مباحث التموين بالغربية، من ضبط 505 عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستخدام، داخل محلات بقالة و"سوبر ماركت".

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بضبط "أحمد. ع. إ. ال"، 32 سنة، صاحب محل بقالة بقرية دمشيت، مقيم بذات الناحية، بحوزته 275 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.

وشفيقه "ر. ال. م" 37 سنة، صاحب محل بقالة بقرية الدلجمون، مقيمة بكفرالزيات، بحوزته 60 عبوة مواد غذائية غير مدون عليها السعر.

كما ضبط "مصطفى. م. ز"، 63 سنة، صاحب محل بقالة بقرية الدلجمون، مقيم بذات الناحية، بحوزته 54 عبوة مواد غذائية غير مدون عليها السعر.

و"محمد. س. ع. ال. م"، 36 عاما"، صاحب محل بقالة بمنطقة سيجر بطنطا، مقيم بذات الناحية، بحوزته 49 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و26 عبوة مواد غذائية دون بيانات.

بالإضافة لضبط "محمود. أ. م" 45 سنة، صاحب محل بقالة بقرية القضابة، مركز بسيون، مقيم بذات الناحية، بحوزته 40 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخطرت النيابة للتحقيق.