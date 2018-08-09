سامح شكرى يعود إلى القاهرة بعد زيارة لواشنطن

وصل سامح شكري وزير الخارجية، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدا من العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد زيارة استغرقت عدة أيام.

وأجرى وزير الخارجية، مباحثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة.

والتقى شكري خلال زيارته، بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، من ممثلي كبريات الشركات المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار.

كما شارك في مائدة حوار مستديرة مع عدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة من المهتمين بالشأن المصري والإقليمي.

وجاءت زيارة وزير الخارجية إلى واشنطن، في إطار حرص مصر على استمرار التواصل مع الإدارة الأمريكية، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.