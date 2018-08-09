اختتم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، فعاليات أسبوع "أنت أقوى من المخدرات" بمحافظة قنا، لتوعية المواطنين بأضرار الإدمان وأخطاره على المجتمع.

من جانبه، قال محمد شحاته مشرف المحافظة، إن المبادرة التي نفذها الصندوق على مدار أسبوع بمحافظة قنا، تضمن عدد من الفعاليات تم تنفيذها بمناطق مختلفة من أبرزها كورنيش النيل ومراكز شباب القلمينا والمراشدة والطويرات ونادي البحر من خلال 10 متطوعين من أبناء قنا تم تدريبهم على كيفية إقناع المواطنين بأضرار الإدمان وكيفية الإقلاع عنه، إضافة لمهارات الإقناع والتواصل.

وأوضح شحاته، بأن الفعاليات التي يتم تنفيذها تستهدف التوعية بأضرار الإدمان وأخطاره على الفرد والأسرة والمجتمع، وكيفية اكتشاف الشخص المدمن والتعامل معه، إضافة إلى نشر رقم الخط الساخن "16023" لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في العلاج والتعافي بشكل سري ومجاني.