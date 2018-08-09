استنفار أمني في المطار تزامنا مع مغادرة وفود مؤتمر البنوك الإفريقية

شهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات أمنية مكثفة، بالتزامن مع بدء مغادرة الوفود المشاركة في مؤتمر البنوك الإفريقية، اليوم، والذي انعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظمته وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والبنك المركزي في دورتها الـ41.

وكشفت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، عن تخصيص فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات الوفود الإفريقية بكل من "نيجيريا وغانا والكاميرون وإريتريا" وغيرها من الدول المشاركة، والقادمة من شرم الشيخ، للمغادرة على عدد من الرحلات الدولية المتجهة إلى بلادهم.

وشارك في فعاليات المؤتمر 40 دولة، حيث حضر اجتماعات التجمع عدد من وزراء التعاون الدولي والمالية ومحافظي البنوك المركزية من عدة دول إفريقية إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.