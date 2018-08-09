استقبل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم، لجنة التعلم المدمج للجامعات، لدراسة الوضع الراهن وتقييم النواحي التكنولوجية، والتأكد من توافر البيئة التكنولوجية اللازمة للوقوف على إمكانية تطبيق نظام التعلم المدمج من عدمه.

وضمت اللجنة، الدكاترة محمد الدسوقي أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان، وإسماعيل جمعة أستاذ التجارة بجامعة الإسكندرية، ورامي إسكندر مدير المركز القومي للتعلم الإلكتروني، ونانسي الدمرداش استشاري بالمركز القومي للتعلم الإلكتروني، ونعمة عجيب مهندسة ومدير نظم بالمجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكاترة محمد فوزي والي أستاذ تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية جامعة دمنهور، وزكريا الزرقا المدير التنفيذي لمركز التعليم المفتوح بالجامعة، وأحمد الخماري أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري ومدير إدارة المشروعات.

وأكد صالح، ضرورة قيام أعضاء هيئة التدريس بالتدريب الجيد على نظام التعلم المدمج لتحويل المقررات الدراسية الجامعية للطالب من الكتب الورقية إلى الإلكترونية من خلال هذه الدورات المقدمة لهم، وتقديم كافة المقترحات والأفكار الجديدة والمطورة وطرحها لتطبيق ما يصلح منها وحثهم على إيجاد أفكار خارج الصندوق للنهوض بالتعليم بالجامعة.

كما أكد أن الهدف من سلسة هذه الدورات المقدمة في برنامج التعلم المدمج هو تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس على كيفية تصميم وتطوير وإدارة المقرر الإلكتروني المدمج والدمج بين face to face وon line في المقررات الإكترونية، والتعرف على فوائد التعلم المدمج وكيفية تنمية مهارات الطلاب والتعرف على عناصر بيئة التعلم المدمج والعوامل التي تزيد من فاعليته ونماذجه والتعرف على مفهوم أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني ومميزات الـmoodle.