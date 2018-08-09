قال المنتج أحمد السبكى إنه يسعى للتعاقد مع الفنانة حلا شيحة فور علمه بخبر عودتها للتمثيل مرة أخرى.

وأكد السبكي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تواصل مع شقيقتها هنا شيحة من أجل المشاركة في عمل سينمائى جديد، إلا أنها لم تجيب بعد ولا تزال فى مرحلة المفاوضات.

وأعلنت الفنانة حلا شيحا مساء أمس، عودتها إلى التمثيل مرة أخرى بعد سنوات من الاعتزال وخلع الحجاب، وأكدت من خلال بيان صحفي، اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكارًا تنتصر للإنسانية وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها.